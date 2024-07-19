Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате бюджетных денег

Экс-главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Об этом 19 июля сообщило ГСУ СК России по Московской области.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что по месту работы бывшего градоначальника был проведен обыск, а также осмотры транспортных средств и допросы. Расследование продолжается.

Экс-глава Шатуры был задержан 17 июля. По данным следствия, он совершил растрату бюджетных денежных средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Речь о сумме порядка 221,5 млн рублей. На следующий день появились кадры задержания.