Экс-главу Шатуры задержали по подозрению в растрате более 200 млн рублей
Бывший глава городского округа Шатура задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 млн рублей. Об этом 17 июля сообщили в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений», — говорится в публикации.
Отмечается, что подозреваемого задержали, на его рабочем месте провели обыск, а также досмотрели его транспортные средства. В настоящее время с экс-главой проводят работу следователи.
«Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД при содействии Росгвардии», — добавили в сообщении.
Ранее, 10 июля, сообщалось, что суд в Калининграде арестовал проректора ФБУ Елену Мялкину за пособничество в растрате средств. Она обвиняется в пособничестве хищению средств ректором вуза.