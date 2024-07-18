Опубликованы кадры задержания экс-главы Шатуры
Росгвардия в четверг, 18 июля, показала кадры задержания бывшего главы городского округа Шатура Алексея Артюхина, которого подозревают в растрате 221,5 млн рублей.
На записи видно, как силовики просят мужчину выйти из автомобиля и осматривают багажник.
Экс-глава Шатуры был задержан накануне. По данным следствия, он совершил растрату бюджетных денежных средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
Артюхин занимал пост с марта 2020 года, а покинул его 10 июля 2024-го.
Ранее, 10 июля, сообщалось, что суд в Калининграде арестовал проректора ФБУ Елену Мялкину за пособничество в растрате средств. Она обвиняется в пособничестве хищению средств ректором вуза.