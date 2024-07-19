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В аэропорту Красноярска уточнили примерное время вылета экстренно севшего Boeing

Тронин: Boeing авиакомпании Air India вылетит в США около 18:15
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экстренно севший в аэропорту Красноярска Boeing 777 авиакомпании Air India сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Об этом 19 июля сообщил «Известиям» начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин.

Он отметил, что после посадки, которая произошла из-за сработавшего на борту датчика задымления, самолет был признан неготовым к дальнейшему полету.

«Авиакомпания запросила резервный борт. Была информация, что он должен прилететь в 14:00 (10:00 мск), но вот сейчас по обновленной информации, он только в 10:30 нашего времени вылетит из Дели и здесь будет в 16:15 (12:15 мск). Вылет в Сан-Франциско запланирован в 18:15 (14:15 мск)», — сообщил Тронин.

Представитель аэропорта добавил, что в настоящее время экипаж лайнера размещен в нескольких гостиницах, в том числе на территории аэропорта Красноярска. Пассажиры же остаются в зале вылета. Для них обеспечены максимально, насколько это возможно, комфортные условия, питание и напитки.

«Сейчас решается вопрос о следующей доставке питания. Сложность в том, что у авиакомпании Air India здесь нет своего представительства, поэтому эта проблема решается через несколько сложных схем. Сейчас пассажирам с детьми мы передаем через нашу службу обслуживания пассажирских перевозок пледы и подушки. Понятно, что это нештатная ситуация, но справляемся и ожидаем максимально скорейшего полета для иностранных гостей», — уточнил Тронин.

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Самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

Позднее ситуацию с севшим в Красноярске самолетом из Индии прояснил представитель авиакомпании Air India. Сообщалось, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

Позже в Telegram-канале аэропорта отмечалось, что самолет, который был вынужден экстренно сесть в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. Там добавили, что ожидают перегон резервного борта с составом авиакомпании из Дели.

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