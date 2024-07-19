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Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в ближайшее время в США

Аэропорт Красноярска: экстренно севший Boeing не вылетит в ближайшее время в США
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Фото: t.me/kja_inform
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Самолет, летевший из Индии в США, который был вынужден экстренно сесть в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. Об этом 18 июля сообщили в Telegram-канале российского аэропорта.

«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в настоящее время ожидается перегон резервного борта с составом авиакомпании из Дели. Он должен сесть в аэропорту Красноярска в 14:00 по местному времени.

«Пассажиры рейса размещены в зале вылетов международных воздушных линий, им доступны еда и напитки. Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне», — добавили в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Air India разбираются с пограничными и таможенными службами РФ по вопросу условий пребывания в аэропорту Красноярска экипажа и пассажиров рейса из Индии.

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О том, что самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске, стало известно в этот же день. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

Позднее ситуацию с севшим в Красноярске самолетом из Индии прояснил представитель авиакомпании Air India. Сообщается, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

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