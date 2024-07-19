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Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

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Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker
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На Украину так и не пришли обещанные Западом истребители F-16. Об этом 18 июля в интервью телеканалу BBC заявил украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас», — сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что такое вооружение очень нужно Украине, чтобы «разблокировать небо».

Истребительная имитация: какую угрозу представляют F-16 для ВКС РФ
Почему украинские пилоты американских самолетов будут вынуждены избегать воздушных боев

Ранее, 15 июля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не хочет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16.

12 июля агентство Bloomberg отметило, что украинская армия получит от Запада намного меньше истребителей F-16 летом этого года, чем рассчитывали в командовании. Из 300 истребителей, на которые изначально рассчитывал Киев, на Украину попадут от 15 до 24 самолетов, уточнили в издании.

Тогда же редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий» уточнил, что истребители F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы западных крылатых ракет воздушного базирования.

До этого, 10 июля, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев подчеркнул в разговоре с «Известиями», что американские истребители F-16 не смогут изменить ситуацию на Украине. Важная проблема для Киева в том, что пилотировать F-16 на Украине некому, указал он.

В этот же день глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов отметил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит. По его словам, после предоставления Киеву западных истребителей у российских летчиков и зенитчиков появятся «новые звездочки на фюзеляжах и новые ордена на груди».

До этого, 19 июня, президент России Владимир Путин заявил, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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