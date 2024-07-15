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В Берлине заявили о нежелании поставлять Украине истребители F-16

Deutache Welle: Берлин не хочет поставлять Украине истребители F-16
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Фото: commons.wikimedia.org
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Берлин не хочет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Об этом 15 июля заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, другие страны уже готовятся передать Киеву F-16. На данный момент украинские летчики проходят на истребителях обучение.

«Практика оказания помощи Украине уже показала, что не будет ничего хорошего, если все будут пытаться поставлять всё», — приводит слова Хебештрайта издание Deutache Welle на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Представитель правительства ФРГ порекомендовал каждой стране сконцентрироваться на том, «что она может делать лучше всего».

При этом ранее, 14 июля, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD заявил, что Германия должна передать истребители Украине. Многие другие страны уже обязались поставить Киеву военные самолеты, в свою очередь, Мерц сообщил, что немцы не могут оставаться в стороне.

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10 июля глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов отметил, что передача истребителей F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит. По его словам, после предоставления Киеву западных истребителей у российских летчиков и зенитчиков появятся «новые звездочки на фюзеляжах и новые ордена на груди».

Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных шагов. Президент России Владимир Путин заявил 19 июня, что поставки высокоточных вооружений, в частности F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением ограничений, взятых на себя Западом в рамках международных обязательств.

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