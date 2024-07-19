Просьба президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к западным странам по уничтожению российских ракет была отклонена канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 18 июля сообщила газета Die Zeit.

«Я вижу такой консенсус, что о подобных шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», — привело слова канцлера издание.

Отмечается, что речь также шла о просьбе Зеленского полностью снять ограничения по ударам вглубь территорий России.

Ранее, 15 июля, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что Польша не станет сбивать ракеты над Украиной из-за страха перед Россией, потому что таким образом она автоматически вступит в открытый военный конфликт с РФ.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной. Данная идея была озвучена 8 июля на заключении соглашения о безопасности Польши и Украины. Отмечалось, что оно предусматривает возможность перехвата Польшей ракет в украинском воздушном пространстве.

Газета Politico 22 мая сообщила, что Зеленский воспользуется поездкой во Францию в честь 80-й годовщины высадки войск в Нормандии, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

19 мая в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России политолог-международник Кирилл Коктыш заявил, что предложенная немецким экспертом Нико Ланге идея о том, что страны НАТО могли бы легально сбивать ракеты РФ в небе над Украиной, является попыткой ввязывания Европы в ядерную войну с Россией.

12 мая лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что защита воздушного пространства Украины с помощью НАТО является «игрой с огнем». Он заявил, что такое решение сделало бы ФРГ стороной войны, поэтому фракция СДПГ на это бы не согласилась.

До этого, 8 апреля, британский аналитик Александр Меркурис указал на то, что российская авиация полностью контролирует небо над Украиной.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.