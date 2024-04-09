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В Британии указали на полный контроль Россией неба над Украиной

Британский эксперт Меркурис: Россия контролирует небо над Украиной
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Авиация Вооруженных сил (ВС) России полностью контролирует небо над Украиной. Такое заявление 8 апреля сделал британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем на YouTube-канале.

«Для меня становится всё более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — сказал он.

Британский эксперт подчеркнул, что благодаря этому российская армия успешно наносит удары по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по целым военным подразделениям.

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Ранее в этот же день, 8 апреля, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что несколько электростанций на Украине полностью разрушены. Издание утверждает, что российские силы используют для ударов по энергосистеме Украины высокоточные ракеты. По словам источников, ущерб, нанесенный Москвой, значительно больше, чем зимой 2022–2023 годов.

22 марта Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. Цели удара были достигнуты.

Тогда же глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры по всей стране. По его словам, в части регионов зафиксированы проблемы с подачей света. Ведется работа над возобновлением электроснабжения.

В тот же день Меркурис отметил, что массированный удар ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергоструктуре Украины стал самым мощным за время конфликта. По его словам, комбинированный ракетно-беспилотный удар по энергетической системе вызвал массовый сбой в работе электростанций.

Российские войска с октября 2022 года стали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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