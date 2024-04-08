FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине

Несколько электростанций на Украине полностью разрушены​​​​​, 8 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что российские силы используют для ударов по энергосистеме Украины высокоточные ракеты. По словам источников, ущерб, нанесенный Москвой, значительно больше, чем зимой 2022–2023 годов, и теперь очевидной целью является нанесение непоправимых разрушений.

По данным издания, в период с 22 по 29 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по семи тепловым электростанциям в украинских регионах. После этого официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены.

«Наша цель — восстановить как можно больше энергии к октябрю», — сказал исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко.

Группа потеряла около 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта. Пять тепловых электростанций ДТЭК прекратили работу, говорится в публикации.

Ранее, 22 марта, британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис отметил, что массированный удар ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергоструктуре Украины стал самым мощным за время конфликта. По его словам, комбинированный ракетно-беспилотный удар по энергетической системе вызвал массовый сбой в работе электростанций.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. Цели удара были достигнуты.

Тогда же глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры по всей стране. По его словам, в части регионов зафиксированы проблемы с подачей света. Ведется работа над возобновлением электроснабжения.

Российские войска с октября 2022 года стали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.