Премьер-министр Словении Роберт Голоб на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соглашение о безопасности. Об этом 18 июля сообщили в правительстве Словении.

«Сегодня особый день в отношениях между Словенией и Украиной. Президент Зеленский и я подписали соглашение о безопасности между двумя союзническими странами. Важное доказательство нашей сильной и неизменной поддержки», — приводит слова Голоба пресс-служба правительства страны в соцсети Х (бывш. Twitter).

В числе стран, с которыми у Украины заключены соглашения о гарантиях безопасности, — Великобритания, Люксембург, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Португалия, Польша и другие.

27 июня на полях саммита в Брюсселе Европейского союза (ЕС) глава объединения Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Перед его заключением Боррель подчеркнул, что документ предусматривает возможность использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Кроме того, на полях саммита Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Их содержание не озвучивалось.

В тот же день, до подписания документов, портал Euractiv обратил внимание на то, что Украина заключила в общей сложности 17 соглашений по вопросам безопасности. Отмечалось, что в ближайшие месяцы будет подписан еще ряд таких документов.

13 июня Зеленский также подписал аналогичный документ с президентом США Джо Байденом сроком на 10 лет. В нем отмечается, что в случае угрозы Украине высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.

Тогда официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой отметила, что США не будут соблюдать невыгодные для них соглашения и документ, подписанный с Украиной, не станет исключением. Она указала, что документ не имеет никакого веса хотя бы потому, что сам Зеленский давно утратил и свою легитимность, и уважение собственных граждан.

14 июня политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» заявил, что соглашение в основном просто формализует то, что происходит еще с 2014 года. По его словам, в документе говорится об обмене разведывательной и другой информацией, что уже делается. Но при всем этом эта договоренность дает возможность выхода в определенный момент времени.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.