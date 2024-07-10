Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден подписали соглашение о гарантиях безопасности Киева. Об этом сообщил журналистам Фриден 10 июля.

«Сегодня утром я подписал с президентом Украины [Владимиром] Зеленским соглашение по безопасности. Важно, чтобы все государства поддерживали Украину, это важно для миропорядка, основанного на правилах», — сказал премьер-министр.

По словам Фридена, страна верит в важную роль, которую играет НАТО в вопросе обеспечения безопасности маленьких стран.

Также он заявил о намерении объявить на саммите, что Люксембург увеличит свои расходы на вооружение до 2% ВВП к 2030 году.

Зеленский также объявил о подписании соглашения. В своем Telegram-канале он написал, что из документа следует, что Люксембург будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Он также заявил, что государство поддерживает санкции против РФ и дальнейшее вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

27 июня на полях саммита в Брюсселе Европейского союза (ЕС) глава объединения Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Перед его заключением Боррель подчеркнул, что документ предусматривает возможность использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Кроме того, на полях саммита Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Их содержание не озвучивалось.

Ранее в этот день, до подписания документов, портал Euractiv обратил внимание на то, что Украина заключила в общей сложности 17 соглашений по вопросам безопасности. Отмечалось, что в ближайшие месяцы будет подписан еще ряд таких документов.

13 июня Зеленский также подписал аналогичный документ с президентом США Джо Байденом сроком на 10 лет. В нем отмечается, что в случае угрозы Украине высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.

Тогда официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой отметила, что США не будут соблюдать невыгодные для них соглашения, и документ, подписанный с Украиной, не станет исключением. Она указала, что документ не имеет никакого веса хотя бы потому, что сам Зеленский давно утратил и свою легитимность, и уважение собственных граждан.