Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В районе станции МЦК «Шелепиха» загорелся ангар
Мир
Старшина ВСУ под Николаевом убил своего командира и покончил собой
Мир
Немецкое СМИ раскрыло схемы спасения жителей Украины от мобилизации
Мир
Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи
Мир
Хуситы заявили о готовности атаковать связанное с США и Британией судоходство
Общество
В РЖД анонсировали создание новых вагонов с двухметровыми полками
Мир
Лондон дополнительно поставит Киеву дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды
Мир
В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву
Общество
Краснов поручил не допустить провокаций на выборах президента России
Мир
Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Йемен
Мир
Конгрессмены потребовали от Остина отчитаться о причинах сокрытия госпитализации
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Политика
Нечаев отверг обвинения в адрес РФ в финансировании протестов немецких аграриев
Мир
Рогов назвал заявление США об остановке помощи Украине ловушкой
Общество
Матвиенко наградила журналистов за лучшее освещение парламентской деятельности
Сюжет:

Военный эксперт объяснил значение соглашения Британии и Украины

Военный эксперт Леонков: Лондон будет помогать Киеву исходя из возможностей
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания, подписав с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, теперь будет предоставлять помощь Киеву исходя из своих возможностей. Об этом «Известиям» 12 января заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о гарантиях безопасности. В офисе Сунака соглашение назвали историческим.

«Это такое рамочное соглашение, благодаря которому Великобритания будет предоставлять Украине помощь для обеспечения ее безопасности. Договор рассчитан на несколько лет, но сумма обозначена конкретная. Когда идет такого рода рамочное соглашение, стороны исходят из своих сил, то есть Лондон всё это поставит Киеву в течение нескольких лет, но исходя из тех возможностей, что у него есть», — рассказал эксперт.

Леонков отметил, что в данном соглашении прописан перечень вооружений, который должен быть предоставлен, но далеко не факт, что всё это поступит на Украину сразу.

«Они могут поступать на территорию Украины некоторыми партиями, и партии будут каждый раз варьироваться. Это соглашение дает возможность Киеву продержаться еще некоторое время», — сказал он.

Также уточняется, что этот договор стал первым среди согласованных в ходе Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «группы семи» (G7) (США, Британия, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция) и присоединившимися к ним государствами.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

В преддверии визита Риши Сунака в Киев британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Соединенное Королевство и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024