Военный эксперт объяснил значение соглашения Британии и Украины

Великобритания, подписав с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, теперь будет предоставлять помощь Киеву исходя из своих возможностей. Об этом «Известиям» 12 января заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о гарантиях безопасности. В офисе Сунака соглашение назвали историческим.

«Это такое рамочное соглашение, благодаря которому Великобритания будет предоставлять Украине помощь для обеспечения ее безопасности. Договор рассчитан на несколько лет, но сумма обозначена конкретная. Когда идет такого рода рамочное соглашение, стороны исходят из своих сил, то есть Лондон всё это поставит Киеву в течение нескольких лет, но исходя из тех возможностей, что у него есть», — рассказал эксперт.

Леонков отметил, что в данном соглашении прописан перечень вооружений, который должен быть предоставлен, но далеко не факт, что всё это поступит на Украину сразу.

«Они могут поступать на территорию Украины некоторыми партиями, и партии будут каждый раз варьироваться. Это соглашение дает возможность Киеву продержаться еще некоторое время», — сказал он.

Также уточняется, что этот договор стал первым среди согласованных в ходе Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «группы семи» (G7) (США, Британия, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция) и присоединившимися к ним государствами.

В преддверии визита Риши Сунака в Киев британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Соединенное Королевство и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.