Без вина виноватые: байопик о вдове Клико и пари с Прилучным

В российских кинотеатрах выходят сразу два фестивальных хита. Из Торонто приехали биографическая драма «Мадам Клико» — о той самой французской производительнице шампанского — и лента «Я же говорила», действие которой разворачивается в аномально жарком Риме, напоминающем скорее Марс, чем столицу Италии. Любителей комедий ждут сеансы «Водителя-олигарха» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым, а детей — китайская анимация «Как найти сокровища». Вооруженный же дробовиком Дж. К. Симмонс определенно заставит замереть в напряжении на триллере «Тебе не убежать». «Известия» рассказывают о том, что посмотреть в кино в выходные.

«Мадам Клико» 18+

Фото: Fourth & Twenty Eight Films

Режиссер — Томас К. Нэппер

В ролях: Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс.

Хейли Беннет вернулась к историческим проектам спустя три года после выхода «Сирано». В биографической драме «Мадам Клико» ее героиня Николь Барб Клико-Понсарде семь лет жила душа в душу и выращивала виноград со своим супругом Франсуа, пока в один день не овдовела. Теперь мадам Клико уже в одиночку вынуждена защищать наследие супруга и бороться за бизнес с конкурентами-виноделами. И всё это в условиях Наполеоновского кодекса, подчеркивающего, что место женщины в доме — всё-таки на дворе начало XIX века.

«Мадам Клико» снята по мотивам бестселлера Тилар Маццео, мировая премьера фильма состоялась на прошлогоднем Международном кинофестивале в Торонто, где критики высоко оценили сыгравшую сложную и многогранную героиню Беннет. Режиссер Томас К. Нэппер оттачивал навыки в историческом кино, ассистируя Джо Райту в «Гордости и предубеждении», «Искуплении» и «Анне Карениной». Сам Райт на этом проекте занял кресло продюсера. Вдова Клико сквозь череду препятствий и интриг буквально учится превращать воду в (шипучее) вино, а вино — в деньги. Не будет спойлером сказать, что у нее это получилось: Veuve Clicquot по сей день остается одним из самых узнаваемых среди брендов шампанского во всём мире.

«Водитель-олигарх» 12+

Фото: Пиманов и партнеры

Режиссер — Алексей Пиманов

В ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова.

Павел Прилучный не может расстаться с амплуа мажора в российском кинематографе. В новой комедии Алексея Пиманова — режиссера фильмов «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Овечка Долли была злая и рано умерла» — он играет сына олигарха Тимура. В свои 40 лет главный герой не знает, что такое ходить на работу, но точно знает, как брать от жизни всё, тратя родительские деньги. А еще у Тимура есть хобби — заключать необычные пари. Так, развлечения ради герой Прилучного может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Этим пользуется бизнес-партнер его отца в исполнении Алексея Чадова. Преследуя свои цели, он предлагает наследнику огромного состояния на месяц стать личным водителем эксцентричной актрисы. Главная проблема в том, что никто из предыдущих соискателей не задерживался на этой должности больше трех недель.

Пиманов написал сценарий в соавторстве с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. «Водитель-олигарх» — вторая их совместная работа после спортивной драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин». Изначально премьера комедии была запланирована на весну, но из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» ее перенесли. По словам Пиманова, сюжет «Водителя-олигарха» сконцентрирован на изменении главного героя в лучшую сторону. Как говорится, у нас есть «Холоп», но в Москве и без Милоша Биковича.

«Я же говорила» 18+

Фото: Rai Cinema

Режиссер — Джиневра Эльканн.

В ролях: Грета Скакки, Дэнни Хьюстон, Валерия Голино, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер, Валерия Бруни-Тедески/

Еще одна новинка, осевшая в расписании российских кинотеатров после Международного кинофестиваля в Торонто 2023 года. «Я же говорила» — второй фильм режиссера Джиневры Эльканн следом за ее автобиографической драмой «Если бы…». Продюсер ее новой картины — Паоло Соррентино.

Действие «Я же говорила» разворачивается в Риме, где d Рождество температура воздуха разогревается до аномальных +50 градусов. В эту антиутопическую обстановку брошены максимально разнообразные персонажи: религиозная фанатка, бывшая порнозвезда, священник, отчаявшаяся дочь, борющаяся с алкогольной зависимостью художница и другие. Измученные жарой и собственными подавленными эмоциями герои буквально находятся на грани безумия. За него в кадре отвечает актерский состав в лице Альбы Рорвахер, Валерии Бруни-Тедески, Дэнни Хьюстон, Валерии Голино и Риккардо Скамарчо.

«Тебе не убежать» 18+

Фото: Rubber Tree Productions

Режиссер— Мишель Шумахер.

В ролях: Дж. К. Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин.

Звезде фильма «Одержимость» и лауреату премии «Оскар» играть тиранов и социопатов не впервой. Правда, на этот раз Дж. К. Симмонс перевоплощается в одержимого серийного убийцу, колесящего на байке по Северной Америке и расстреливающего всех, кто, к их несчастью, попадется под руку. И всё это в фильме Мишель Шумахер, которая не только режиссер, но и супруга Симмонса в реальной жизни.

Мотивы и цели его героя неизвестны. «А разве это имеет значение?» — отвечает тот, когда один из свидетелей спрашивает, зачем он это делает. Новая мишень Уэйда — так зовут персонажа Симмонса — девушка-подросток Миранда, сумевшая скрыться в лесу после того, как тот застрелил ее отчима. За год до этого она уже пережила самоубийство отца и до сих пор не оправилась от травмы. Теперь, чтобы выжить, ей придется побороть все страхи и открыть в себе силу, о которой она не подозревала.

«Как найти сокровища» 6+

Фото: Beijing Itscartoon Cultural Communication Co.

Режиссер — Ван Юньфэй.

Роли озвучивали: Нин Ян, Ли Ланьлин, Шань Синь, Тун Синьчжу.

Анимационная комедия для всей семьи от режиссера Ван Юньфэя, известного по мультфильму «Приключения Маши в стране чудес» — китайской адаптации истории о вечно неунывающей героине Маше. Новая приключенческая комедия расскажет о мальчике-вундеркинде Бо — герое популярного в Поднебесной комикса. Благодаря своим изобретениям он может проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба и даже путешествовать во времени. Проблемы приходят в его жизнь, когда Бо становится подозреваемым в краже из музея императорских драгоценностей. Чтобы восстановить справедливость, главный герой собирает команду друзей и начинает собственное расследование.