Милитаризация Евросоюза (ЕС) указывает о намерении некогда сугубо экономико-политического объединения продолжать конфронтацию с Москвой. Об этом заявил 18 июля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный блок.

По словам дипломата, Россия внимательно отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС.

«Внимательно отслеживаем крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, которая свидетельствует о намерении этого некогда сугубо экономико-политического объединения к продолжению конфронтации с Россией», — сказал он «РИА Новости».

Гаврилов подчеркнул, что слова фон дер Ляйен о том, что во время своего второго срока она превратит ЕС в оборонный союз, а также спецфонд для увеличения военных расходов лишь «закрепляют этот опасный для европейского континента вектор».

Ранее в четверг в ходе выступления в Европарламенте фон дер Ляйен заявила, что ее работа в следующие пять лет будет посвящена созданию «настоящего европейского оборонного союза». Также она пообещала создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирования в технологии в морскую, наземную, воздушную, космическую сферы и кибебезопасность, и европейский противовоздушный щит.

Позже в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок.

Также 18 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен, находясь на посту главы ЕК, сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, кроме того, ЕС потерял при ней свою конкурентноспособность. По его мнению, она продемонстрировала «очень плохую работу» на этой должности.

До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее».