Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары

В Москве и Подмосковье из-за жаркой погоды появились южные виды ос и ядовитые пауки. Об этом сообщил 18 июля энтомолог Роман Хряпин.

«В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины», — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

Хряпин отметил, что южные виды ос являются одиночными особями. Отмечаются, что они не представляют опасности для человека.

Кроме того, в Москве и Подмосковье недавно были замечены гигантские сколии — самые крупные осы.

Также Хряпин рассказал о других южных видах насекомых и членистоногих, которые закрепились в столице. В Московском регионе фиксируется богомол. Также можно встретить испанских слизней и пауков Аргиопа Брюнниха. Энтомолог отмечает, что они являются ядовитыми, однако умереть от его укуса невозможно.

17 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами». По словам специалиста, такое изменение связано с тем, что с запада к городу приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что изменения температур стоит ждать в конце июля – начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.