Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
Россия в связи с присутствием кораблей НАТО в акватории Черного моря будет принимать все надлежащие меры, чтобы обеспечить свою безопасности в данном регионе. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он еще раз напомнил, что режим нахождения внечерноморских стран в указанной акватории регулируется конвенцией Монтрё, за соблюдением которой следит Турция. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, турецкая сторона «выполняет свои функции достаточно четко». Однако стягивание кораблей Североатлантического альянса в район Черного моря всë же создает дополнительную угрозу.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил он на брифинге.
Ранее, 10 июля, в НАТО анонсировали продолжение активной работы в Черном море стран ― участниц альянса. Согласно тексту опубликованной декларации, речь идет об отслеживании и анализе событий в Черноморском регионе с особым вниманием к потенциальным и реальным угрозам безопасности блока.
До этого, 28 июня, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами стратегических беспилотников НАТО над Черным морем.