Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят советника в министерство обороны Армении
Политика
Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США
Мир
В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию
Происшествия
Площадь пожара в Коктебеле достигла 44 га
Мир
Рябков заявил об обеспокоенности РФ военной биодеятельностью США у своих границ
Наука и техника
Ученый оценил заявление главы ВОЗ об угрозе возникновении новой пандемии
Мир
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Мир
В американском Арканзасе из-за наводнения были эвакуированы десятки людей
Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ
Общество
Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона
Мир
В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем
Мир
Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Мир
Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения

Врач назвал разницу между здоровой онконастороженностью и фобией

Психиатр Кузнецов: навязчивый страх заболеть раком — это канцерофобия
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В норме все люди так или иначе обеспокоены своим здоровьем. Переживать из-за появления странных симптомов и консультироваться по этому поводу с врачом — это абсолютно нормальное и естественное явление. Однако иногда страх заболеть переходит все границы: становится навязчивым и мешает жить полноценной жизнью, то есть превращается в настоящую фобию. О том, как справиться с таким страхом и что действительно стоит делать, чтобы не заболеть раком, «Известиям» 18 июля рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов.

Патологический необоснованный страх заболеть онкологическим заболеванием — это канцерофобия.

«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно или с незначительными проявлениями. Такие пациенты способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек с таким расстройством может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака, например узелков или опухолей под кожей, родинок, а любой кашель или головную боль воспринимать как что-то большее и непременно серьезное», — объяснил врач.

Сладкий и гадкий: как сахар убивает наш мозг
Российские ученые предостерегают от злоупотребления сладостями

По его словам, в одном из вариантов течения канцерофобии люди регулярно ходят по врачам, проходят всевозможные обследования, назначают себе анализы. В другом варианте настолько эмоционально охвачены сильным страхом заболеть раком, что опасаются посещать врачей, проходить диспансеризацию, которая может подтвердить «смертельный диагноз».

Здоровая онконастороженность — это осознанное и рациональное отношение к своему здоровью, которое действительно помогает в профилактике рака. Оно включает регулярные медицинские обследования, отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни. Например, если человек знает, что в его семье были случаи онкологических заболеваний, он может чаще проходить профилактические осмотры и более внимательно следить за своим состоянием. Фобия же — это иррациональный, чрезмерный и неконтролируемый страх.

Справиться с иррациональным страхом, как рассказал специалист, помогает информированность. Важно на одном из плановых обследований обсудить с врачом-терапевтом свои факторы риска и узнать, как в конкретной ситуации можно предотвратить рак и на что обращать особое внимание.

«Если мысли о раке занимают большую часть дня, мешают работать, общаться с близкими, заниматься повседневными делами и вызывают сильный стресс, стоит обратиться к психотерапевту. Самостоятельно решить такую проблему обычно не получается. Специалист поможет справиться с иррациональными страхами и вернуться к нормальной жизни. Например, он может предложить когнитивно-поведенческую терапию, которая направлена на изменение негативных мыслей и поведения и замену их на более оптимистичные установки», — отметил он.

Бороться с канцерофобией необходимо в первую очередь через преодоление иррациональных и деструктивных установок.

Решающий патч: пластырь для местной химиотерапии защитит от рецидивов рака
Насколько новое средство для адресного лечения онкозаболеваний будет востребовано медиками


«У таких пациентов онкозаболевание ассоциируется с неизбежным летальным исходом, с внезапной смертельной болезнью. Часто существует ошибочное суждение, что «онкология может возникать на фоне благополучного здоровья», что лечение рака — тяжелое и безуспешное. Однако современная медицина способна эффективно помогать пациентам, особенно на ранних стадиях онкозаболеваний, но порой иррациональные страхи бывают сильнее очевидных фактов», — добавил врач.

«Хаотичные походы к врачам и прохождение анализов и обследований не помогают в профилактике. Так человек только подкармливает свою канцерофобию. В клинических рекомендациях и стандартах лечения, по которым работают все врачи в нашей стране, установлены обязательные медицинские обследования для разных видов рака. Они рассчитаны на обычного человека со средним онкологическим риском. Если риск выше, тактика ведения таких пациентов тоже определена: им могут назначить более частые обследования или дополнительные тесты и процедуры. Однако определяет необходимость в таких исследованиях только врач», — подытожил специалист.

Как показал опрос, результаты которого были опубликованы в декабре прошлого года, каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком, когда человек испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание. Мужчин в этой категории больше, чем женщин (59% против 41%), выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024