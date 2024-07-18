Врач назвал разницу между здоровой онконастороженностью и фобией

В норме все люди так или иначе обеспокоены своим здоровьем. Переживать из-за появления странных симптомов и консультироваться по этому поводу с врачом — это абсолютно нормальное и естественное явление. Однако иногда страх заболеть переходит все границы: становится навязчивым и мешает жить полноценной жизнью, то есть превращается в настоящую фобию. О том, как справиться с таким страхом и что действительно стоит делать, чтобы не заболеть раком, «Известиям» 18 июля рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов.



Патологический необоснованный страх заболеть онкологическим заболеванием — это канцерофобия.



«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно или с незначительными проявлениями. Такие пациенты способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек с таким расстройством может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака, например узелков или опухолей под кожей, родинок, а любой кашель или головную боль воспринимать как что-то большее и непременно серьезное», — объяснил врач.

По его словам, в одном из вариантов течения канцерофобии люди регулярно ходят по врачам, проходят всевозможные обследования, назначают себе анализы. В другом варианте настолько эмоционально охвачены сильным страхом заболеть раком, что опасаются посещать врачей, проходить диспансеризацию, которая может подтвердить «смертельный диагноз».



Здоровая онконастороженность — это осознанное и рациональное отношение к своему здоровью, которое действительно помогает в профилактике рака. Оно включает регулярные медицинские обследования, отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни. Например, если человек знает, что в его семье были случаи онкологических заболеваний, он может чаще проходить профилактические осмотры и более внимательно следить за своим состоянием. Фобия же — это иррациональный, чрезмерный и неконтролируемый страх.



Справиться с иррациональным страхом, как рассказал специалист, помогает информированность. Важно на одном из плановых обследований обсудить с врачом-терапевтом свои факторы риска и узнать, как в конкретной ситуации можно предотвратить рак и на что обращать особое внимание.



«Если мысли о раке занимают большую часть дня, мешают работать, общаться с близкими, заниматься повседневными делами и вызывают сильный стресс, стоит обратиться к психотерапевту. Самостоятельно решить такую проблему обычно не получается. Специалист поможет справиться с иррациональными страхами и вернуться к нормальной жизни. Например, он может предложить когнитивно-поведенческую терапию, которая направлена на изменение негативных мыслей и поведения и замену их на более оптимистичные установки», — отметил он.



Бороться с канцерофобией необходимо в первую очередь через преодоление иррациональных и деструктивных установок.



«У таких пациентов онкозаболевание ассоциируется с неизбежным летальным исходом, с внезапной смертельной болезнью. Часто существует ошибочное суждение, что «онкология может возникать на фоне благополучного здоровья», что лечение рака — тяжелое и безуспешное. Однако современная медицина способна эффективно помогать пациентам, особенно на ранних стадиях онкозаболеваний, но порой иррациональные страхи бывают сильнее очевидных фактов», — добавил врач.



«Хаотичные походы к врачам и прохождение анализов и обследований не помогают в профилактике. Так человек только подкармливает свою канцерофобию. В клинических рекомендациях и стандартах лечения, по которым работают все врачи в нашей стране, установлены обязательные медицинские обследования для разных видов рака. Они рассчитаны на обычного человека со средним онкологическим риском. Если риск выше, тактика ведения таких пациентов тоже определена: им могут назначить более частые обследования или дополнительные тесты и процедуры. Однако определяет необходимость в таких исследованиях только врач», — подытожил специалист.

Как показал опрос, результаты которого были опубликованы в декабре прошлого года, каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком, когда человек испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание. Мужчин в этой категории больше, чем женщин (59% против 41%), выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ).