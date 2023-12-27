Каждый четвертый россиянин назвал себя ипохондриком

Каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком, когда человек испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание. Мужчин в этой категории больше, чем женщин (59% против 41%), выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 27 декабря.

60% респондентов, которые испытывают повышенную тревожность по поводу здоровья, рассказали, что сильно переживают не только за себя, но и за здоровье всех родных. Кроме того, 39% респондентов признались, что тревожность по поводу здоровья негативно влияет на их жизнь. Еще 40% также иногда отмечают отрицательное влияние ипохондрии, но пытаются контролировать тревогу, а 8% не считают, что их беспокойство излишнее.

Россияне пытаются разными способами справиться с повышенной тревожностью по поводу здоровья: занимаются самодиагностикой и самолечением 32%; применяют методы релаксации и медитации для снятия тревоги 27%; обсуждают свои беспокойства с близкими 23%; отвлекаются с помощью спорта и хобби 19%; ходят к психологу 13%; регулярно проходят обследования и чекапы 9%.

13% россиян признались, что регулярно обращаются к поисковым системам в интернете, чтобы загуглить информацию о подозрительном симптоме. Еще 56% делают это время от времени, если симптомы беспокоят, а к врачу попасть возможности нет.

Прием у врача заставляет нервничать каждого пятого респондента. Еще 43% признались, что испытывают стресс, но всё зависит от того, к какому специалисту и на какую процедуру пришли. Выражается этот стресс в виде повышенной тревожности (42%), учащенного сердцебиения (22%), слабости (20%), обгрызания ногтей/кусания губ (16%).

Россияне также рассказали, почему боятся посещать доктора: опасаются, что обнаружат серьезное заболевание (27%); не доверяют врачам из-за прошлого негативного опыта (22%); просто боятся врачей (21%); боятся боли (18%); опасаются, что врач может назначить неверное лечение (12%).

«Умеренная озабоченность проблемами здоровья, не переходящая в навязчивые состояния, — это нормально. Сегодня мы видим, что интерес к превентивной медицине становится всё более высоким. По данным «Росгосстраха», спрос на чекапы в программах ДМС за последний год вырос на 15%. Эти данные подтверждают и результаты опроса. Самыми распространенными мерами для профилактики заболеваний и поддержания здоровья стали прием витаминов и БАДов для укрепления иммунитета (23%), ведение здорового образа жизни (21%) и регулярное прохождение медицинских осмотров и чекапов (16%)», — сказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

В октябре клинический психолог Екатерина Клименко сказала «Известиям», что у ипохондрика может развиться тревожное или паническое расстройство, что может привести к общей тревожности и депрессии. В таких случаях требуется вмешательство специалиста для коррекции состояния пациента.