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Психолог предупредила об опасности ипохондрии

Психолог Клименко: ипохондрия может перерасти в страх выходить из дома
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Фото: Global Look Press/moodboard/Vikki Grant
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Ипохондрия — это состояние, при котором человек постоянно боится заболеть одной или несколькими болезнями. О том, к чему может привести такое состояние и как с ним справиться, рассказала «Известиям» 10 октября клинический психолог Екатерина Клименко.

«Ипохондрия является состоянием, при котором человек неустанно боится заболеть одной или несколькими болезнями. Такие люди, как правило, не доверяют врачам и стараются избегать походов к ним, ведь они боятся услышать диагноз. Или же, наоборот, непрерывно обращаются к разным специалистам, но отрицают их диагнозы, полагая, что врачи просто не способны обнаружить подлинную болезнь, которая, по мнению пациента, у него должна быть», — рассказала психолог.

Чаще всего такие беспокойства, по ее словам, связаны с наиболее известными и обсуждаемыми заболеваниями, такими как рак, инсульт или инфаркт. Свою роль здесь может сыграть формирование негативного представления о таких заболеваниях и наличие информации, которая доступна в интернете и не всегда является достоверной.

«Риску подвергаются люди, которые не умеют критически относиться к информации в Сети и не могут найти достоверные источники: они могут не различить непроверенные или ложные данные о медицине и стать жертвами такой информации, обнаруживая у себя множество мнимых диагнозов», — добавила врач.

Она отметила, что статистически больше склонны к ипохондрии женщины старше 18 лет. Также это состояние может развиваться у студентов-медиков, которые на фоне изучения различных заболеваний начинают обнаруживать у себя разные симптомы.

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«Ипохондрия может иметь серьезные последствия: человек постоянно фокусируется на своей «болезни» и ее лечении, из-за чего другие сферы его жизни начинают страдать. Ипохондрик может достигнуть такого уровня страха, что вообще перестает выходить из дома. Еще одна опасность — это гипердиагностика: человек начинает неустанно ходить по врачам, сдавать множество анализов, проводить различные исследования, что в конечном итоге приводит к огромным финансовым потерям», — предупредила психолог.

Кроме того, по ее словам, у ипохондрика может развиться тревожное или паническое расстройство, что может привести к общей тревожности и депрессии. В таких случаях требуется вмешательство специалиста для коррекции состояния пациента.

«Если вы замечаете, что проводите слишком много времени на походы к врачам, изучение медицинских ресурсов и это начинает влиять на вашу социальную жизнь, стоит обратить более внимательное внимание на свое поведение и его мотивы. Это может быть признаком ипохондрии или психосоматического состояния. Человек с психосоматическим состоянием ощущает определенные симптомы, но не может понять, откуда они возникают, и это происходит из-за психологических механизмов, а не из-за реального заболевания», — подчеркнула Клименко.

Как рассказала специалист, существуют разные способы справиться с этим страхом и снизить его влияние. Во-первых, важно разобраться в реальных рисках и принять меры предосторожности: регулярно мыть руки, использовать средства защиты, соблюдать гигиену и здоровый образ жизни.

Также она посоветовала обратить внимание на свои мысли и эмоции — важно осознавать свои мысли и переключить внимание на более позитивные и конструктивные аспекты жизни. Практика медитации, йоги или других релаксационных методов может помочь справиться со стрессом и тревогой.

«Не менее важно получать достаточно информации из надежных источников. Чрезмерное внимание к новостям о заболеваниях в социальных сетях может вызвать панику и страх, создавая иллюзию, что риск заболеть гораздо выше, чем на самом деле. Регулярно осведомляйтесь о мероприятиях по снижению риска заболеваний, рекомендациях врачей и вакцинации», — добавила психолог.

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