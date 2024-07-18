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Глава ЕК заявила о подрыве западного порядка в результате дружбы РФ и КНР

Фон дер Ляйен: «дружба без границ» РФ и КНР подрывает западоцентричный порядок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стратегическое партнерство, которое в настоящее время сложилось между Россией и КНР, снижает глобальное влияние Евросоюза (ЕС) и подрывает так называемый западоцентричный «порядок, основанный на правилах». Об этом 18 июля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая со своей программой развития ЕС на 2025–2029 годы.

«Всë более агрессивная позиция и нечестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его «дружба без границ» с Россией <...> отражают сдвиг от сотрудничества в сторону соревновательного подхода [в международных отношениях]. <...> В результате наш международный порядок, основанный на правилах, разрушается, и наши глобальные институты [ЕС] становятся менее эффективными», — отметила глава ЕК на заседании Европарламента перед голосованием о ее переизбрании на второй срок.

По мнению фон дер Ляйен, в последние годы Россия, КНДР, Иран и вместе с ними другие государства «сделали заявку на построение альтернативного мирового порядка». В этой связи ЕС должен взять на себя «ведущую роль в реформировании системы международных отношений», считает глава ЕК.

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Ранее, 18 июля, фон дер Ляйен, претендующая на второй срок, пообещала в своей политической программе сделать Евросоюз оборонным. При этом она отметила, что страны — участницы ЕС сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации. Говоря о помощи объединения Киеву, она пообещала продолжить ее.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен, находясь на посту главы ЕК, сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, кроме того, Евросоюз потерял при ней свою конкурентноспособность. По его мнению, она продемонстрировала «очень плохую работу» на этой должности, в связи с чем нет причин ее переизбирать.

До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее», указал эксперт.

14 июля газета Politico указала, что фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики не намерены этого делать.

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