Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, жертвует собственным народом ради власти. Об этом 18 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

«На Украине к людям абсолютно наплевательское отношение. Сложилась такая ситуация, когда нелегитимный Зеленский уже пошел ва-банк. Поставляя «пушечное мясо» на фронт, Зеленский продлевает свое правление. Демократическая партия в США попала в своего рода капкан, сделав ставку на Украину. Поэтому, естественно, они буквально заставляют свою марионетку Зеленского идти дальше — сокращать возраст призывников, отправлять людей на фронт. Люди и есть тот самый залог его правления. Если он не будет этого делать, его сразу уберут», — сказал эксперт.

Мингалев указал на то, что у украинцев накапливается не только усталость от этой ситуации, но и ненависть к Зеленскому.

«Начинаются нападения на участки. Во Львовской области, например, бросили гранату на участок ТЦК. Сжигаются машины. В конечном итоге это выльется в определенные протесты. Но говорить о том, что будет всеобщее восстание, не приходится, потому что народ в буквальном смысле забит, он очень запуган. Но протестные настроения будут нарастать», — заключил собеседник издания.

16 июля корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен заявила, что вследствие плохого взаимодействия киевских властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно. По словам журналистки, на Украине повсюду можно услышать истории о мужчинах, которые уже долгое время не выходили на улицу, чтобы избежать облавы военкомов. Хансен отметила, что сотрудники украинских служб вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки прямо перед супермаркетами или учебными центрами.

С 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. Таким образом, мужчинам, выходя на улицу, нужно иметь при себе военный билет, чтобы его смог проверить патруль.

Издание «Зеркало недели» отмечало, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

В конце июня газета The Guardian сообщила о растущем желании украинцев покинуть страну из-за мобилизации. По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.