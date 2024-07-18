Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят советника в министерство обороны Армении
Политика
Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США
Мир
В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию
Происшествия
Площадь пожара в Коктебеле достигла 44 га
Мир
Рябков заявил об обеспокоенности РФ военной биодеятельностью США у своих границ
Наука и техника
Ученый оценил заявление главы ВОЗ об угрозе возникновении новой пандемии
Мир
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Мир
В американском Арканзасе из-за наводнения были эвакуированы десятки людей
Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ
Общество
Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона
Мир
В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем
Мир
Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Мир
Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен
Мир
Маск ответил на обвинения Байдена в намерении «купить» президентские выборы
Мир
На БРИКС приходится около четверти от мирового экспорта вакцин и препаратов
Туризм
Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков
Мир
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Мир
Внучка Трампа выступила на съезде Республиканской партии
Сюжет:

Военный эксперт указал на наплевательское отношение Зеленского к украинцам

Военный эксперт Мингалев: Зеленский жертвует собственным народом ради власти
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudakukrinform
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, жертвует собственным народом ради власти. Об этом 18 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

«На Украине к людям абсолютно наплевательское отношение. Сложилась такая ситуация, когда нелегитимный Зеленский уже пошел ва-банк. Поставляя «пушечное мясо» на фронт, Зеленский продлевает свое правление. Демократическая партия в США попала в своего рода капкан, сделав ставку на Украину. Поэтому, естественно, они буквально заставляют свою марионетку Зеленского идти дальше — сокращать возраст призывников, отправлять людей на фронт. Люди и есть тот самый залог его правления. Если он не будет этого делать, его сразу уберут», — сказал эксперт.

Мингалев указал на то, что у украинцев накапливается не только усталость от этой ситуации, но и ненависть к Зеленскому.

«Начинаются нападения на участки. Во Львовской области, например, бросили гранату на участок ТЦК. Сжигаются машины. В конечном итоге это выльется в определенные протесты. Но говорить о том, что будет всеобщее восстание, не приходится, потому что народ в буквальном смысле забит, он очень запуган. Но протестные настроения будут нарастать», — заключил собеседник издания.

Чем грозят украинцам новые правила для военнообязанных. Объясняем простыми словами

16 июля корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен заявила, что вследствие плохого взаимодействия киевских властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно. По словам журналистки, на Украине повсюду можно услышать истории о мужчинах, которые уже долгое время не выходили на улицу, чтобы избежать облавы военкомов. Хансен отметила, что сотрудники украинских служб вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки прямо перед супермаркетами или учебными центрами.

С 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. Таким образом, мужчинам, выходя на улицу, нужно иметь при себе военный билет, чтобы его смог проверить патруль.

Издание «Зеркало недели» отмечало, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

В конце июня газета The Guardian сообщила о растущем желании украинцев покинуть страну из-за мобилизации. По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024