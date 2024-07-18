В Дании объяснили беспорядочную мобилизацию на Украине разладом властей

Вследствие плохого взаимодействия киевских властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно. Такое заявление 16 июля сделала корреспондент Датского радио (DR) в стране Брита Квист Хансен.

«Вся мобилизация во многом была беспорядочной, говорит репортер Датского радио. Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, были разочарованы среди прочего разладом между органами власти, которые друг с другом не контактируют», — говорится в публикации.

Хансен обратила внимание на то, что после ужесточения законодательства ситуация на Украине может осложниться еще больше.

«Отныне бездействие будет наказываться строже. Например, уклониста может вызвать полиция, и в конечном итоге его могут отправить в тюрьму», — указала она.

По словам корреспондента DR, в стране повсюду можно услышать истории о мужчинах, которые уже долгое время не выходили на улицу, чтобы избежать облавы военкомов. Хансен отметила, что сотрудники украинских служб вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки прямо супермаркетами или учебными центрами.

Несмотря на запуск электронного реестра воинского учета, где гражданам Украины нужно зарегистрироваться или уточнить и обновить свои данные, только 36% потенциальных призывников сделали это, добавила корреспондент DR.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что с 17 июля на Украине изменятся правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. Таким образом, с 00:00 17 июля мужчинам, выходя на улицу, нужно иметь при себе военный билет, чтобы его смог проверить патруль.

До этого, 15 июля, издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

В этот день украинский военком с позывным Фантомас в интервью агентству Reuters заявил, что украинцы уже не так горят желанием участвовать в боевых действиях, как раньше. По его словам, большинство очередей на призывных пунктах состоит из людей, которые хотят получить какое-либо освобождение от военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.