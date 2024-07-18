Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа

Американский миллиардер Илон Маск попросил канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца, который одобрил покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и самого бизнесмена.

«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» — написал Маск в социальной сети X (бывш. Twitter) 16 июля.

Таким образом предприниматель отреагировал на сообщение Хотца, работавшего на немецкой государственной радиостанции RBB.

Комик заявил, что слова Маска о его возможной смерти дают ему большую надежду, а также одобрил нападение на Трампа. Вскоре после этого Хотц был уволен из-за несоответствия его высказываний ценностям издания.

Ранее, 14 июля, Маск рассказал на фоне покушения на Трампа, что за последние восемь месяцев и на него самого было совершено два покушения. Злоумышленники были задержаны примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры машиностроительной компании Tesla в Техасе.

До этого, 13 июля, в Пенсильвании произошло покушение на Трампа, когда он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

После этого Маск пожелал республиканцу скорейшего выздоровления и указал на необходимость отставки руководства Секретной службы США. Он предположил, что покушение стало возможным из-за некомпетентности сотрудников ведомства или было преднамеренным.