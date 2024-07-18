Лошадь стала причиной смертельного ДТП в Иркутской области

В Иркутской области лошадь стала причиной двух ДТП, в которых погиб один человек. Об этом 18 июля сообщило региональное управление Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вблизи поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

«По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» допустил наезд на лошадь, находящуюся на дороге. В результате инцидента животное погибло на месте, водитель «Хонды» не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что через несколько минут водитель другой иномарки, увидев сбитую лошадь, попытался ее объехать, но не справился с управлением. В итоге автомобиль опрокинулся и загорелся. Пассажирка погибла на месте, а водитель был госпитализирован.

14 июля в Пскове лось выбежал на дорогу и спровоцировал аварию с пострадавшими на 290-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель — Псков. В результате пострадал пассажир автомобиля — мальчик 2017 года рождения. Его доставили в детскую областную больницу. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.