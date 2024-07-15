Лось устроил дорожную аварию с пострадавшими в Пскове

Лось выбежал на дорогу и спровоцировал аварию с пострадавшими на 290-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель - Псков. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

ДТП произошло накануне в 23:50. По информации источников Псковской ленты новостей, лось выбежал на участок трассы, проходящей по территории Пскова. В этот момент по дороге проезжал мужчина 1983 года рождения за рулем Skoda. Водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся.

В результате пострадал пассажир автомобиля — мальчик 2017 года рождения. Его доставили в детскую областную больницу. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

Ранее «Известия» писали, что в Госдуме предложили ввести новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных». Он будет предупреждать о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или других подобных мест.