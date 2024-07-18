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В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО

Сенатор Пушков: Дуда не понимает, о чем говорит, заявляя о войне НАТО с РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marek Antoni Iwanczuk
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Президенту Польши Анджею Дуде, заявившему, что победа России над Украиной может привести к войне НАТО с РФ, лучше молчать, поскольку он сам не осознает, о чем он говорит. Об этом 17 июля заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что польский лидер своими словами на самом деле выражает «коллективное мнение доброй половины руководства НАТО». Однако члены альянса не отдают себе отчета в последствиях войны, о которой они заявляют.

Сенатор подчеркнул, что гипотетический военный конфликт с Россией вызовет раскол внутри Североатлантического альянса и также будет невыгоден конкретно для самой Польши, поскольку поляки вряд ли «поддержат самоубийственные порывы своего президента». При этом само по себе НАТО не является тем «железобетонным бункером», которым его представляет Дуда.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», — резюмировал Пушков в своем Telegram-канале.

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Ранее, 16 июля, президент Польши заявил, что победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом. По его словам, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны. Дуда добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют прогнозы Дуды. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также осудила слова польского лидера, отметив, что никакой агрессии со стороны России быть не может, это слова Дуды — придумки для того, чтобы Украина получила еще одну порцию финансирования.

Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 13 июня также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

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