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В Госдуме ответили на слова Дуды о риске столкновения между РФ и Западом

Депутат Журова осудила слова Дуды о риске столкновения между РФ и Западом
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Фото: REUTERS/Elizabeth Franz
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в среду, 17 июля, на заявление президента Польши Анджея Дуды о начале войны НАТО с Россией в случае победы РФ на Украине. Депутат осудила слова польского лидера.

Ранее, 16 июля, президент Польши заявил, что победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом, сообщается на сайте kp.ru. По его словам, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны. Дуда добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу, передает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не разделяют прогнозы Дуды, сообщает 360.ru.

«Мы говорим только про территории, которые захотели стать такими, и больше никаких разговоров быть не может. Никакой агрессии с нашей стороны быть не может, это все придумки для того, чтобы Украина получила еще одну порцию финансирования», — объяснила Журова в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий добавила, что это завуалированная попытка приблизиться к России.

«Наши цели понятны, речь только об исторических территориях, где была угроза жизни людям», —сказала она.

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о перспективах возобновления диалога с блоком, растущем давлении альянса на Китай и пустой трате времени на конференции по Украине

Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. Замглавы МИДа Сергей Рябков 25 июня отмечал, что РФ не видит от западных стран адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта. Также он подчеркнул, что недооценка возможности применения Россией ядерного оружия может приобрести фатальный характер, пишет Life.Ru.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 13 июня также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

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