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Российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2024» завершены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Южно-Китайском море завершилось совместное российско–китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие–2024». Об этом 18 июля сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Целью совместных учений стало укрепление сотрудничества РФ и КНР, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Также военные отработали противолодочные действия, ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов и действия по поиску и спасению на море.

Уточнялось, что в учениях от российской стороны участвовали корветы «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота, а от китайской — эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».

Двойной дозор: как проходят совместные маневры ВМФ РФ и КНР
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Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла в период с 15 по 17 июля, а церемония открытия состоялась 15 июля в китайском порту Чжаньцзян.

12 июля официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отметил, что совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

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