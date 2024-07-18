Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях
Взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской области. Об этом 18 июля сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
«В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее, 17 июля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. По его словам, работали силы противовоздушной обороны (ПВО).
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