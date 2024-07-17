На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 17 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Накануне, 16 июля, взрыв прогремел в Одесской области на юге Украины.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.