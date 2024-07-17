Суд арестовал полковника МВД России в отставке Новгородова по делу об убийствах
Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника МВД РФ в отставке Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новгородова Владимира Васильевича», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что Новгородова обвиняют в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по найму»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору»), а также ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).
В пресс-службе уточнили, что полковник МВД РФ в отставке будет находиться под стражей до 16 сентября 2024 года. Экс-сотрудник МВД отправлен в СИЗО.
Следствие установило, что Новгородов действовал умышленно и находился в составе организованной группы по найму. По версии следователей, чтобы совершить убийство трех человек, он дистанционно подорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Московской области в 2004 году. Кроме того, было установлено, что Новгородов хранил арсенал в собственном доме.
Ранее в этот же день стало известно, что бывший глава городского округа Шатура задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 млн рублей. Отмечалось, что подозреваемого задержали, на его рабочем месте провели обыск, а также досмотрели его транспортные средства. В настоящее время с экс-главой проводят работу следователи.