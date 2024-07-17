Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора была дана высокая оценка достигнутому уровню дружественных отношений двух стран, которые основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов России и Саудовской Аравии.
«Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей», — уточнили в сообщении в Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что собеседники условились о поддержании контактов на различных уровнях.
Ранее, 7 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал ибн Фархан Аль Сауд обсудили в ходе телефонного разговора развитие отношений между двумя странами. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам региональной повестки в свете эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря.
21 февраля глава Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований имени принца Сауда Аль-Фейсала Мансур Аль-Марзуки сообщил, что Саудовская Аравия рассматривает Россию в качестве стратегического партнера. По его словам, между РФ и королевством существует множество точек соприкосновения, но главной из них является решение вопросов безопасности, стабильности и мира.
6 декабря российский лидер прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Затем в этот же день Путин прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и королевства стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.