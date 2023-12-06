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Путин прибыл в Саудовскую Аравию

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию в среду, 6 декабря.

Отмечается, что в Эр-Рияде российский лидер планирует провести переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее в этот день он прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ. По случаю приезда в страну Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага.

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Однако сотрудничество Москвы с Абу-Даби лишь растет

После этого состоялись переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном, который в ходе встречи в Абу-Даби заявил, что показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией за прошлый год вырос на 109%. Сам президент России отметил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря сообщил, что кроме Арабских Эмиратов президент РФ также посетит Саудовскую Аравию. В рамках визита он обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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