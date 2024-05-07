Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили 7 мая в ходе телефонного разговора развитие отношений между двумя странами.
«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд в декабре 2023 года», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам региональной повестки в свете эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и акватории Красного моря. Министры подтвердили позицию о необходимости совместных усилий всех ответственных членов международного сообщества для политико-дипломатического урегулирования кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке.
21 февраля глава Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований имени принца Сауда Аль-Фейсала Мансур Аль-Марзуки сообщил, что Саудовская Аравия рассматривает Россию в качестве стратегического партнера. По его словам, между РФ и королевством существует множество точек соприкосновения, но главной из них является решение вопросов безопасности, стабильности и мира.
6 декабря российский лидер прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Затем в этот же день Путин прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и королевства стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.