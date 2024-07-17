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Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на семь населенных пунктов

Гладков: ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще семь населенных пунктов в Белгородской области, в результате чего были повреждены жилые дома, машины и сельскохозяйственная техника. Об этом 17 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что дроны атаковали село Старый Хутор (в доме выбиты окна, повреждены кровля и забор), пригород хутора Михайловка (у комбайна повреждены бак, колеса и заднее стекло), село Козинка (в одном доме повреждены кровля и фасад, в другом — крыша летней кухни), село Мокрая Орловка (загорелись стройматериалы), село Новостроевка-Первая (сгорел автомобиль), село Вознесеновка (в доме повреждена крыша) и село Муром (полностью разрушен дом).

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Ранее в этот день сообщалось, что при атаке ВСУ в Белгородском районе погибла молодая семейная пара. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибших и подчеркнул, что каждая такая трагедия для него — личное горе.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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