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Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Гладков: при атаке ВСУ в Белгородском районе погибла молодая семейная пара
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В Белгородском районе после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль погибла молодая семейная пара. Об этом 17 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — поделился губернатор.

Он также выразил соболезнования всем родным и близким погибших и подчеркнул, что каждая такая трагедия для него — личное горе.

«Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — добавил Гладков.

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Ранее в этот день беспилотники ВСУ атаковали мирных жителей в Курской области. Так, в больницы с ранениями были доставлены три человека.

Накануне в Херсонской области в результате удара украинского дрона пострадали сотрудники МЧС России, которые тушили пожар. Двое огнеборцев были госпитализированы с осколочными ранениями.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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