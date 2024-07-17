Пожар вспыхнул в посольстве Чехии во Франции
В посольстве Чехии в Париже вспыхнул пожар. Об этом сообщает 17 июля телеканал CT24.
«Можем подтвердить, что случился пожар», — приводит телеканал слова официального представителя МИД Чехии Даниела Дрейка.
Весь персонал эвакуировали из здания. По словам Дрейка, два сотрудника в ходе происшествия отравились угарным газом. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
На данный момент часть посольства не работает. В здании всё еще находятся 60 пожарных, которые устраняют последствия возгорания.
Дипломатическая часть посольства в Париже не пострадала.
Ранее, 12 июля, неизвестные облили красной краской вход в здание посольства Чехии в Москве. Краской залиты плакаты с изображением чешских городов, установленные на заборе, и охранные турникеты.