Неизвестные облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве
Неизвестные облили красной краской вход в здание посольства Чехии в Москве. Об этом 12 июля сообщает корреспондент «Известий».
Здание находится на улице Юлиуса Фучика. На кадрах, представленных «Известиями», можно увидеть, что краской залиты плакаты с изображением чешских городов, установленные на заборе, и охранные турникеты.
В настоящее время рабочие устраняют последствия.
Ранее, в конце июня, Пресненский суд Москвы назначил Ильхому Шарипову, который разбил стеклянную дверь в здании посольства Норвегии, штраф в размере 500 рублей. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).