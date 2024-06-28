Разбившего дверь посольства Норвегии в Москве мужчину оштрафовали на 500 рублей
Пресненский суд Москвы назначил Ильхому Шарипову, который разбил стеклянную дверь в здании посольства Норвегии, штраф, признав мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции по столице.
«Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении лица, которое нарушало общественный порядок, выражало явное неуважение, нецензурно выражалось и повредило чужое имущество — стеклянную дверь, разбив ее у посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Уточняется, что суд назначил наказание в виде административного штрафа суммой 500 рублей.
Ранее, 6 мая, в Москве за мелкое хулиганство на 10 суток арестовали гражданина США Уильяма Никума, который в нетрезвом состоянии залез в окно детской библиотеки и заснул там.