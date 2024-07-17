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Лавров обвинил США в соучастии в палестино-израильском конфликте

Лавров: поставляя оружие и боеприпасы Израилю, США стали соучастниками конфликта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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США, поставляя оружие и боеприпасы Израилю, стали прямыми соучастниками палестино-израильского конфликта, так же как и на Украине. Об этом 17 июля заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытом заседании Совбеза.

«Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон — всем это понятно — стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае с ситуацией на Украине», — сказал глава российской дипломатии.

По словам высокопоставленного дипломата, кровопролитие в Газе будет остановлено, если США остановят поддержку Израиля. Но Вашингтон не хочет или не может этого сделать.

Он обратил внимание, что предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, влияющих на группировки в Газе, остается в силе.

«Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах», — добавил министр.

Соседи Израиля находятся под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним, заключил Лавров.

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Ранее в среду Лавров во время встречи с кувейтским коллегой Абдаллой Аль-Яхьей указал на важность сотрудничества двух стран в процессе разрешения палестино-израильского конфликта.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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