Столтенберг назначил нового представителя НАТО на Украине

Главным представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике и планированию Патрик Тернер, при котором закончилась кампания в Афганистане. Об этом сообщили 16 июля в пресс-службе альянса.

Уточняется, что Тернер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года.

«Патрик Тернер привнесет в эту должность годы лидерства и опыт. Как преданный своему делу государственный служащий, он имеет солидный послужной список в достижении результатов. Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — приводятся слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на сайте альянса.

Тернер станет основной фигурой во взаимодействии НАТО с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами по альянсу, предоставляя оценки и рекомендации по ситуации в стране.

Ранее, 11 июля, Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс. Так, Будапешт попросил союзников с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.