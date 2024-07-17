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Песков назвал причины выбора Путиным Lada Aura на открытии трассы M-11

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля рассказал журналистам, почему президент России Владимир Путин приехал на открытие участка M-11 на Lada Aura.

По словам Пескова, Путин выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, чтобы продемонстрировать возможности АвтоВАЗа.

«Потому что это российская машина — раз. Потом всё-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти — это АвтоВАЗ, поэтому новая модель была выбрана», — пояснил официальный представитель Кремля.

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Путин 16 июля приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери за рулем Lada Aura.

Российский лидер положительно оценил автомобиль.

АвтоВАЗ планирует начать производство седанов Lada Aura в начале сентября, до конца года завод планирует выпустить до 3 тыс. таких автомобилей. Lada Aura построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

Образцы Lada Aura были представлены в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

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