Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Общество
Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Мир
Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Экономика
Новак сообщил о подписании соглашений участниками КИФ уже на 60 млрд рублей
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Мир
Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов
Происшествия
В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Путин приехал на открытие участка трассы M-11 «Нева» за рулем Lada Aura

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 16 июля приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери за рулем Lada Aura.

Глава государства находился за рулем Lada Aura черного цвета. По прибытии на мероприятие Путин вышел из автомобиля и направился к месту проведения церемонии.

Открывая новый, последний участок трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург, российский лидер отметил, что сделан еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов. Он напомнил, что с их появлением дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час.

Путин подчеркнул, что надежные дороги являются одним из ключевых условий роста российской экономики. В числе других комплексных и системных задач государства в этой сфере он назвал развитие международных транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг».

Основной целью данной работы является создание современной дорожной сети по всей стране, заключил президент.

В десятке: на российский рынок выйдут новые автомобильные марки
Среди новых игроков — бренды из России и Европы

Предсерийное производство автомобилей Lada Aura стартовало на АвтоВАЗе в конце мая текущего года. Начало серийного производства Lada Aura запланировано на III квартал 2024 года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

В 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) были представлены образцы Lada Aura.

3 августа 2023 года президент России заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024