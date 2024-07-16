Путин приехал на открытие участка трассы M-11 «Нева» за рулем Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин 16 июля приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери за рулем Lada Aura.

Глава государства находился за рулем Lada Aura черного цвета. По прибытии на мероприятие Путин вышел из автомобиля и направился к месту проведения церемонии.

Открывая новый, последний участок трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург, российский лидер отметил, что сделан еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов. Он напомнил, что с их появлением дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час.

Путин подчеркнул, что надежные дороги являются одним из ключевых условий роста российской экономики. В числе других комплексных и системных задач государства в этой сфере он назвал развитие международных транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг».

Основной целью данной работы является создание современной дорожной сети по всей стране, заключил президент.

Предсерийное производство автомобилей Lada Aura стартовало на АвтоВАЗе в конце мая текущего года. Начало серийного производства Lada Aura запланировано на III квартал 2024 года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

В 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) были представлены образцы Lada Aura.

3 августа 2023 года президент России заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.