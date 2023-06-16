Силуанов и Греф протестировали новый автомобиль Lada Aura

Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава «Сбера» Герман Греф 16 июня протестировали новый автомобиль Lada Aura, созданный на базе модели Vesta. Видео с места события есть в распоряжении «Известий».

Так, президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов представил им новую машину для чиновников после делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Lara Aura сконструирована на базе модели Vesta. Главными отличиями этой новинки являются удлиненный салон, богатая комплектация и большой вазовский мотор. Стоимость автомобиля составит свыше 2 млн рублей.

Ранее, 9 июня, «АвтоВАЗ» предложила использовать длиннобазную Lada Vesta Aura в такси. По словам Соколова, Vesta Aura увеличенной до 4,7 длины модели будет предостаточно как для водителя, так и для пассажиров.