АвтоВАЗ планирует выпустить до 3 тыс. Lada Aura в этом году
АвтоВАЗ планирует начать производство седанов Lada Aura в начале сентября, до конца года завод планирует выпустить до 3 тыс. таких автомобилей. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.
По его словам, машина получит специальные версии для такси в более упрощенной и удобной для использования в этой сфере комплектации.
«Темп выпуска Lada Aura в 2025 году составит 2,5 автомобиля в час. Компания готова увеличить этот темп до пяти автомобилей в час, если будет произведена донастройка законодательства о госзакупках с максимальной приоритизацией локализованных продуктов, а также принятием закона о такси в изначальной редакции, которая предполагает возможность установления уровня локализации такси в отдельных сегментах по решению регионов», — рассказал Ильинский «РИА Новости».
Lada Aura построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.
16 июля президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери за рулем Lada Aura. После поездки по новому участку трассы М-11 российский лидер положительно оценил автомобиль, который ему предоставили организаторы для поездки по дороге в Тверской области.