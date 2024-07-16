Путин после поездки на Lada Aura похвалил автомобиль

Президент России Владимир Путин, проехав 16 июля за рулем автомобиля Lada Aura по новому участку трассы М-11, положительно оценил автомобиль, который ему предоставили организаторы для поездки по дороге в Тверской области.

«Хорошая машина», — сообщил после глава государства журналистам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что протестированная машина Путину понравилась.

Как следует из видеокадров, во время своей инспекции Северного обхода Твери на автомобиле российский лидер также выяснил в подробностях характеристики нового моста через Волгу, по которому проходил его маршрут.

«Это вот мост полностью? 738 м», — уточнил он у сидевшего рядом специалиста.

Тот подтвердил слова главы государства, добавив, что максимальная высота опоры составляет 21 м, а судоходный пролет сооружения рассчитан на 140 м.

«Красиво! Очень красиво!» — поделился впечатлениями российский лидер.

Ранее 16 июля сообщалось, что Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери за рулем автомобиля АвтоВАЗа Lada Aura черного цвета. Открывая новый, последний участок трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург, российский лидер отметил, что сделан еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов. Он напомнил, что с их появлением дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час.

Предсерийное производство автомобилей Lada Aura стартовало на АвтоВАЗе в конце мая текущего года. Начало серийного производства Lada Aura запланировано на III квартал 2024 года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

5 июля стало известно, что мост через Волгу — Северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.