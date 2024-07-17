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Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Россия и Украина осуществили обмен военнопленными, в РФ вернулись 95 бойцов. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны.

Взамен российская сторона передала 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Всем освобожденным будет оказана необходимая медицинская, а также психологическая помощь.

Также в МО сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских бойцов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что диалог с Киевом идет непросто, но при обмене с украинской стороной удалось обсудить предстоящие гуманитарные акции.

«В ходе обмена мы встретились и обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена предстоящие совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей», — написала она в Telegram-канале.

Также Москалькова выразила благодарность Минобороны РФ и спецслужбам, благодаря которым военнослужащие вернулись домой.

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Ранее, 25 июня, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. Взамен были переданы 90 военнопленных ВСУ. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого, 5 июня, президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ в настоящий момент находятся 6465 украинских военнопленных, а плененных военных ВС России на Украине 1348.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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