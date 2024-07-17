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Трамп: Байден привел к сближению России и Китая

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Ошибочные действия действующего американского лидера Джо Байдена привели к сближению России и Китая. Такое мнение 16 июля высказал экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg.

«Проблема в том, что за последние три с половиной года Китай сблизился с Россией, Ираном и КНДР, а у КНДР большой арсенал ядерного оружия. Могу вам об этом сообщить, так как не думаю, что это закрытая информация», — сказал он.

По словам политика, к такому негативному для США исходу привели действия Байдена, потому что он — «глупый человек».

«Три с половиной года назад мы допустили худшее, что могло произойти, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак», — утверждает республиканец.

Помимо этого Трамп считает, что мир находится на пороге третьей мировой войны из-за некомпетентности Байдена и его команды, которая не понимает, что делает. Кандидат от Республиканской партии напомнил, что в годы его президентства не было конфликтов, кроме как с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

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Также в ходе интервью экс-президент США положительно оценил свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, им «никогда не угрожали конфликты». В то же время Трамп отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин был для него очень хорошим другом до пандемии COVID-19.

До этого, 29 июня, американский политик заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте».

При этом 16 июля Джо Байден сообщил, что может покинуть президентскую гонку в том случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Кроме того, он признался, что допустил «серьезную ошибку» во время дебатов с Трампом.

Кроме того, 5 июля сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры на фоне провала Байдена на дебатах написали письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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