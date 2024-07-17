Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году

Власти Германии в 2025 году собираются в два раза сократить военную помощь и предоставить Украине в 2025 году поддержку на сумму €4 млрд. Об этом в среду, 17 июля, сообщило агентство Reuters.

«Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до €4 млрд, вместо примерно €8 млрд в 2024 году», — говорится в публикации.

Агентство добавило, что бюджет на 2025 год в Германии одобрят 17 июля, он будет содержать среднесрочное финансовое планирование до 2028-го.

В этот же день политолог Марат Баширов заявил, что всё больше людей в Германии недовольны тем, что деньги из бюджета уходят не на содержание страны, а на Украину и помощь украинским беженцам. Он также подчеркнул, что дефицит бюджета — не самое худшее, что ждет Германию. По словам эксперта, в восточных землях страны процветает безработица, люди видят, как деньги отдают Киеву.

Ранее, 5 июля, стало известно, что на Украину из ФРГ прибыл третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. По словам посла Германии в Киеве Мартина Егера, украинские военнослужащие за последние месяцы прошли соответствующую подготовку в ФРГ для использования этих систем. До этого, 30 июня, информационное агентство DPA сообщило, что 65% экспорта вооружений ФРГ в размере €4,88 млрд приходится на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.